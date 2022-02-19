Лидеры G7 обсудят ситуацию вокруг Украины: детали

Участие в переговорах примет и американский президент Джо Байден.
Главы государств G7 проведут виртуальную встречу во второй половине следующей недели, во время которой скоординируют свои действия в ответ на российскую агрессию в Восточной Европе.
Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки, — пишет Укринформ.
"В следующий четверг президент США Джо Байден примет участие в виртуальной встрече лидеров стран G7, чтобы обсудить развитие ситуации, связанной с Россией и Украиной, а также приоритетами председательства Германии в G7 в этом году", — отметила представительница Белого дома.
Напомним, G7 или "Группа семи" является форматом, объединяющим Великобританию, Италию, Канаду, Германию, США, Францию, Японию, а также руководство Европейского Союза.
Семерка проводит встречи как на уровне министров, так и глав государств и правительств для обсуждения вопросов глобального характера.
Напомним, Мюнхенская конференция безопасности состоится 18-20 февраля. Официальные представители русской Федерации не будут участниками Мюнхенской конференции по сохранности. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
Ранее от участия в Мюнхенской конференции безопасности в любом формате отказался президент страны-агрессорки Владимир Путин. Он не согласился ни приехать лично, ни подключиться к конференции онлайн.
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