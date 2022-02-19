Лідери G7 незабаром обговорять ситуацію навколо України: деталі

Участь у переговорах візьме і американський президент Джо Байден.

Очільники держав G7 проведуть віртуальну зустріч у другій половині наступного тижня, під час якої скоординують свої дії у відповідь на російську агресію в Східній Європі.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, - пише Укрінформ.

"Наступного четверга президент США Джо Байден візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів країн G7, щоби обговорити розвиток ситуації, пов’язаної з Росією і Україною, а також пріоритетами головування Німеччини в G7 цього року", - зазначила представниця Білого дому.

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Нагадаємо, G7 або "Група семи" є форматом, який об’єднує Велику Британію, Італію, Канаду, Німеччину, США, Францію, Японію, а також керівництво Європейського Союзу.

"Сімка" проводить зустрічі як на рівні міністрів, так і глав держав та урядів для обговорення питань глобального характеру.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція безпеки відбудеться 18-20 лютого. Офіційні представники Російської Федерації не будуть учасниками Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомила на брифінгу прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова.

Раніше від участі у Мюнхенській безпековій конференції у будь-якому форматі відмовився президент країни-агресорки Володимир Путін. Він не погодився ані приїхати особисто, ані під'єднатися до конференції онлайн.

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