Російські "методички": Байден про нову агресію проти України

Байден наголосив, що союзники попереджали про дії окупанта.

Росія на тимчасово окупованому Донбасі діє відповідно до своїх "методичок", про які попереджали США та союзники.

Про це під час брифінгу 18 лютого сказав президент США Джо Байден.

"За останні дні ми бачимо зростання кількості порушення режиму припинення вогню. Наприклад, вчора відбувся обстріл дитсадка, коли Росія збрехала, звинувативши у цьому Україну. Ми спостерігаємо за дезінформацією стосовно "обстрілів", які подає Росія. У них йдеться проте, що РФ заявляє про "повномасштабний напад на Донбас". Але ті факти, які свідчать про це - протистоять здоровому глузду. Українцям, коли біля їхнього кордону стоїть така армія, ескалація непотрібна. Росія продовжує неправдиво звинувачувати Україну в плануванні нападу на Росію. Все це відповідає тим методичкам, які Росія використовувала раніше. Це - тактика проти України. Це також відповідає тим сценаріям, про які попереджали США та союзники вже тижнями", - сказав Байден.

Раніше глава МЗС Великої Британії Ліз Трас, глава Пентагону Ллойд Остін і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустили, що загострюючи ситуацію на Донбасі, Росія може створити привід для вторгнення в Україну.

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