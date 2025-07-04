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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Вернули еще часть украинцев из плена РФ: в чем особенность обмена

Удалось вернуть защитников, которых РФ приговорила к длительным срокам заключения.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Среди освобожденных из плена есть гражданские, а также военнослужащие

Среди освобожденных из плена есть гражданские, а также военнослужащие / © Владимир Зеленский

Украина 4 июля провела очередной этап обмена пленными с Россией. Большинство украинцев, вернувшихся из плена на этот раз, находились в неволе с 2022 года. Среди них — военные и гражданские.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что это был очередной этап обмена в рамках стамбульских договоренностей.

По словам Лубинца, особенность этого обмена в том, что удалось вернуть украинских защитников, которых РФ осудила на длительные сроки заключения. Домой возвращаются также военные, считавшиеся пропавшими без вести.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются защитники, защищавшие Украину в разных регионах: Донецкую область и Мариуполь, Луганскую, Харьковскую и Херсонскую области.

«Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские», — добавил президент.

В Координационном штабе уточняют, что самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет, самому старшему — 59 лет. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить и офицеров.

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