Вернули еще часть украинцев из плена РФ: в чем особенность обмена

Среди освобожденных из плена есть гражданские, а также военнослужащие / © Владимир Зеленский

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Украина 4 июля провела очередной этап обмена пленными с Россией. Большинство украинцев, вернувшихся из плена на этот раз, находились в неволе с 2022 года. Среди них — военные и гражданские.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что это был очередной этап обмена в рамках стамбульских договоренностей.

По словам Лубинца, особенность этого обмена в том, что удалось вернуть украинских защитников, которых РФ осудила на длительные сроки заключения. Домой возвращаются также военные, считавшиеся пропавшими без вести.

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Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются защитники, защищавшие Украину в разных регионах: Донецкую область и Мариуполь, Луганскую, Харьковскую и Херсонскую области.

«Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские», — добавил президент.

В Координационном штабе уточняют, что самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет, самому старшему — 59 лет. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить и офицеров.