Украинцам объяснили, почему после вакцинации иногда подтверждается коронавирус

Вакцинация влияет на тяжелое течение коронавируса.

После вакцинации против коронавируса следует соблюдать базовые карантинные правила: социальную дистанцию и ношение масок. Вакцинация, хоть и помогает легче перенести COVID-19 и не умереть от последствий, но не дает гарантии, что вы не заболеете.

Об этом сообщил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

"Во время вакцинации соблюдайте социальную дистанцию и помните, что вакцинация влияет на тяжелое течение "коведа", а не на то чтобы обеспечить вас от заражения вирусом", — подчеркнул он.

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Также врач Тарас Жиравецкий рассказал, что есть случаи, когда человек вакцинировался и через несколько дней получает положительный ПЦР-тест или тест на антиген. Он объяснил, что в такой ситуации коронавирусом человек заразился во время процесса иммунизации, но это не является следствием вакцинации.

"Все просто вы заразились "ковидом", но это не вследствие вакцинации, потому что из-за вакцины вирус не передается", — подчеркнул он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее украинцам дали советы, как вакцинироваться против COVID-19 и не заразиться в очереди.

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