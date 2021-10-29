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Украинцам объяснили, почему после вакцинации иногда подтверждается коронавирус

Украинцам объяснили, почему после вакцинации иногда подтверждается коронавирус

Associated Press

Вакцинация влияет на тяжелое течение коронавируса.

После вакцинации против коронавируса следует соблюдать базовые карантинные правила: социальную дистанцию и ношение масок. Вакцинация, хоть и помогает легче перенести COVID-19 и не умереть от последствий, но не дает гарантии, что вы не заболеете.

Об этом сообщил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

"Во время вакцинации соблюдайте социальную дистанцию и помните, что вакцинация влияет на тяжелое течение "коведа", а не на то чтобы обеспечить вас от заражения вирусом", — подчеркнул он.

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Также врач Тарас Жиравецкий рассказал, что есть случаи, когда человек вакцинировался и через несколько дней получает положительный ПЦР-тест или тест на антиген. Он объяснил, что в такой ситуации коронавирусом человек заразился во время процесса иммунизации, но это не является следствием вакцинации.

"Все просто вы заразились "ковидом", но это не вследствие вакцинации, потому что из-за вакцины вирус не передается", — подчеркнул он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее украинцам дали советы, как вакцинироваться против COVID-19 и не заразиться в очереди.

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