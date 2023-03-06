Украинцы определились, праздновать ли 8 Марта: результаты голосования

За сохранение праздничной даты в календаре – более 1,3 млн украинцев.

В Украине продолжаются дебаты относительно того, оставлять 8 Марта выходным днем или сделать его рабочим. В первой половине февраля зарегистрировали соответствующий законопроект, а 28 февраля запустили голосование по этому вопросу в "Дії". Более 1,3 млн украинцев высказались за то, чтобы оставить этот день выходным.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Более 2,1 млн украинцев приняли участие в опросе о 8 марта в "Дії". Невероятный результат. Наш рекорд. Большинство проголосовало за то, чтобы оставить 8 марта выходным — 1,3 млн+ голосов. Благодарен всем, кто голосует и помогает нам строить электронную демократию. Делаем все, чтобы государство учитывало мнение каждого украинца", — отметил Федоров.

Результаты учтут в парламенте перед принятием соответствующего законопроекта.

Напомним, что 13 февраля на рассмотрение Верховной Рады подали законопроект №9009, которым предлагается отменить празднование 8 Марта, 1 мая и 9 мая, а вместо них - три новых праздника.

В частности, вместо 8 марта, когда обычно в Украине отмечают Международный женский день, депутаты предлагают ввести выходной 25 февраля, в день рождения поэтессы Леси Украины – День украинской женщины.

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