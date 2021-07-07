Украинский флот усилится судами из США и Великобритании

Быстроходные и маневренные малые боевые корабли будут вооружены противокорабельными ракетами и средствами радиоэлектронной борьбы.

В 2022 году при содействии США и Великобритании Военно-морские силы Украины пополнятся несколькими кораблями так называемого "москитного флота". Как передает liga.net, об этом во время конференции Ukraine Reform Conference заявил министр обороны Андрей Таран.

По его словам, в Украине создается так называемый "мосткитний флот" — совокупность быстроходных и маневренных малых боевых кораблей, например, торпедных, сторожевых, ракетных, а также других малых катеров.

"Мы пытаемся дать этим "москитами" современные боевые возможности. Я хотел бы видеть в следующем году как минимум противокорабельные ракеты, которые будут установлены на этих малых кораблях ", — сообщил Андрей Таран.

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Кроме противокорабельных ракет, эти суда могут быть вооружены также средствами радиоэлектронной борьбы. "У нас нет настоящего оружия, которая могла бы остановить нападение с моря", — отметил министр.

Напомним, что национальный флот после российского захвата Крыма до сих пор остается проблемным элементом обороноспособности страны. В Одессе, в порту "Южном" формируют инфраструктуру нового флота Украины.

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