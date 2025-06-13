За сутки более 40 тысяч человек пересекли границу Украины: преимущественно выезжают

Граница / © УНИАН

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За сутки во Львовской области границу пересекли более 8800 транспортных средств и 40700 граждан. При этом преобладает выезд из Украины над въездом.

Об этом сообщила представитель 7 пограничного Карпатского отряда Светлана Бурда в эфире «Мы-Украина».

Из-за ремонтно-реконструкционных работ на пункте пропуска «Шегини» ситуация с очередями на границе во Львовской области остается напряженной. Наибольшую нагрузку фиксируют именно здесь и в «Краковке».

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По ее словам, на «Шегинях» продолжается ремонт дорожного покрытия и установка инженерных конструкций, что временно снижает пропускную способность. Работы направлены на улучшение инфраструктуры, ускорение процедур на границе и повышение комфорта для путешественников.

Пограничники призывают граждан выбирать альтернативные маршруты. Пункты «Рава-Русская», «Грушев» и «Угринов» имеют средний уровень загруженности, а меньше всего авто и людей сейчас проходят через «Нижанковичи» и «Смольницу».

Напомним, ранее мы писали, что для пересечения границы подросткам 16-17 лет не требуются дополнительные разрешения от родителей, ведь по достижении 16 лет предусмотрено право на свободный самостоятельный выезд за пределы страны.

Выезд за границу в 17 лет может быть ограничен, если ребенок не состоит на военном учете. Учет мужчин начинается с 16 лет, и если у 17-летнего парня нет приписного, пограничники могут отказать ему в выезде.

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