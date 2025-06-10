Могут ли подростки 16-17 лет самостоятельно выехать за границу на работу

Подростки. Фото иллюстративное / © Pixabay

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Для пересечения границы подросткам 16-17 лет не требуется дополнительных разрешений от родителей, ведь по достижении 16-ти лет предусмотрено право на свободный самостоятельный выезд за пределы страны.

Как подростки этого возраста могут самостоятельно выехать за границу, и смогут ли там устроиться на работу, выяснял ТСН.ua.

Заметим, что для пересечения границы подросткам, которым было 16 лет, не требуется дополнительных разрешений от родителей. Такие такие граждане могут пересекать границу при условии, что у них есть все соответствующие документы.

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Когда 17-летним может отказать в выезде из Украины?

Как отмечает портал Visit Ukraine, выезд за границу в 17 лет может быть ограничен, если подросток не стоит на военном учете. Учет мужчин начинается с 16 лет, и если у 17-летнего парня нет приписного, пограничники могут отказать ему в выезде.

О таких случаях неоднократно писали в Сети, хотя пограничники это опровергали.

Как пожаловаться на отказ

Если вы считаете, что вам безосновательно отказали в пересечении границы, можно подать официальную жалобу на имя руководителя органа охраны государственной границы, указав название и адрес, указанный в официальном решении.

Кроме того, есть номер горячей линии Государственной пограничной службы Украины — 1598. Там предоставляют консультации по пересечению границы.

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Выезд зависит не только от Украины

Адвокатское бюро «Actum» особое внимание советует уделить стране, в которую едет юноша. По словам юристов, иезд за границу после 16 лет без родителей во время войны зависит не только от Украины. К примеру, сотрудники пограничной службы могут разрешить выезд, но страна назначения имеет право отказать во въезде. Это обычно случается, если другое государство обязательно требует наличия сопровождающих лиц или согласия родителей на выезд для подростков 16-17 лет за границу.

Поэтому адвокаты советуют даже подросткам 16-17 лет иметь официальное согласие на выезд от родителей или попечителей, а также ехать с сопровождающим лицом.

Трудоустройство за границей

Адвокатское объединение «Бачинский и партнеры» отмечает, что трудоустройство несовершеннолетних за границей регулируется внутренним законодательством страны пребывания, поэтому для решения этого вопроса необходимо ознакомиться с трудовым законодательством страны, где Вы планируете работать.

Ранее ТСН.ua собрал все о правилах пересечения границы с несовершеннолетними.

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