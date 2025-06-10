Чи можуть підлітки 16-17 років самостійно виїхати за кордон на роботу

Підлітки. Фото ілюстративне / © Pixabay

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Для перетину кордону підліткам 16-17 років не потрібні додаткові дозволи від батьків, адже після досягнення 16-ти років передбачено право на вільний самостійний виїзд за межі країни.

Як підлітки цього віку можуть самостійно виїхати за кордон, і чи зможуть там влаштуватися на роботу, з’ясовував ТСН.ua.

Зауважимо, що для перетину кордону підліткам, яким виновнилося 16 років, не потрібно додаткових дозволів від батьків. Такі ці громадяни можуть перетинати кордон за умови, що в них є всі відповідні документи.

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Коли 17-річним можуть відмовити у виїзді з України?

Як зауважує портал Visit Ukraine, виїзд за кордон у 17 років може бути обмежений, якщо підліток не стоїть на військовому обліку. Облік чоловіків починається з 16 років, і якщо у 17-річного хлопця немає приписного, то прикордонники можуть відмовити йому у виїзді.

Про такі випадки неодноразово писали у Мережі, хоча прикордонники це спростовували.

Як поскаржитися на відмову

Якщо ви вважаєте, що вам безпідставно відмовили у перетині кордону, можна подати офіційну скаргу на ім’я керівника органу охорони державного кордону, вказавши назву та адресу, зазначені в офіційному рішенні.

Крім того, є номер гарячої лінії Державної прикордонної служби України — 1598. Там надають консультації з питань перетину кордону.

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Виїзд залежить не лише від України

Адвокатське бюро «Аctum», особливу увагу радить приділити країні, до якої їде юнак. За словами юристів, иїзд за кордон після 16 років без батьків під час війни залежить не лише від України. Наприклад, співробітники прикордонної служби можуть дозволити виїзд, але країна призначення має право відмовити у в’їзді. Таке зазвичай трапляється, якщо інша держава обов’язково вимагає наявності супроводжуючих осіб або згоди батьків на виїзд для підлітків 16-17 років за кордон.

Тому адвокати радять нать підліткам 16-17 років мати офіційну згоду на виїзд від батьків чи піклувальників, а також їхати із супроводжуючою особою.

Працевлаштування за кордоном

Адвокатське об’єднання «Бачинський та партнери» зауважує, що працевлаштування неповнолітніх за кордоном регулюється внутрішнім законодавством країни перебування, тому для вирішення цього питання необхідно ознайомитись з трудовим законодавством країни, де Ви плануєте працювати.

Раніше ТСН.ua зібрав усе про правила перетину кордону з неповнолітніми.

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