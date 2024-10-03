Украину накроют магнитные и пылевые бури: все подробности

В ближайшее время украинцам будут досаждать сразу две беды. Ведь Украину накрыла почти 8-балльная магнитная буря. На Солнце произошли вспышки, одна из которых оказалась сильнейшей за последние месяцы. Между тем синоптики предупредили, что над территорией Украины еще повирует и пылевая буря. Запыленность воздуха, которая наблюдается сейчас в большинстве регионов Украины, может сохраниться до конца недели.

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Внимание, сильная магнитная буря

Метеозависимые, приготовиться. Украину внезапно атаковала новая магнитная буря из-за жестких вспышек на Солнце. Она сразу достигла очень высокой мощности. Об этом сообщает meteoagent. Магнитная буря пошла на убыль еще 2 октября. Ожидалось, что скоро она полностью истечет и достигнет своего минимума. Однако оказалось, что геомагнитная активность внезапно стала более мощной.

"3 октября Украину атаковала почти 8-балльная магнитная буря. На таком же уровне она будет и на следующий день. 5 октября сила бури может уменьшиться и опустится до 4-х баллов", — говорится в сообщении.

Прогнозируется, что еще одна магнитная буря может накрыть страну 9 октября и урезать с 4-балльной мощностью. Следующие два дня она будет 5-балльной, после чего пойдет на убыль.”

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 11 вспышек. Последний был невероятно сильным. Эта вспышка одна из самых сильных за последнее время. Сильнее его была лишь вспышка 14 мая.

"Эта вспышка вызовет невероятно сильную магнитную бурю, которая может стать причиной потери радиосигналов. Ожидается, что она достигнет Земли в пятницу, 4 октября", — говорят синоптики.

Как магнитная буря может влиять на человека

По данным исследований ученых со всего мира, магнитные бури действительно могут влиять на самочувствие и настроение человека. В такие дни люди гораздо чаще жалуются на проблемы со здоровьем и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.

Врачи придерживаются общих рекомендаций и советуют в такие дни снизить нагрузку – как физическую, так и психоэмоциональную, больше отдыхать.

А между тем синоптики рассказали, что там с качеством воздуха в Украине. На днях ряд регионов Украины накрыла пыльная буря. На грязное облако, висящее в воздухе, жалуются жители Полтавы, Днепра и Харькова. Местные говорят, что из-за смога им тяжело дышать, а видео из городов напоминают локации для фильма "Дюна".

В местных пабликах появляются кадры, где видно, что горизонт застилает пыль, а видимость в городах значительно снизилась.

На одном из видео женщина рассказывает, как помыла машину вечером, а утром автомобиль уже весь пылится.

По данным сервиса Windy, Украину накрыло движущееся со стороны Казахстана и Узбекистана пылевое облако. Чешский сайт подтвердил, что пылевые потоки воздуха движутся из района Каспийского моря и охватили большую часть левобережной Украины, что также отражено в мониторинговых сервисах качества воздуха.

Пыль принесло из России?

В одном из областных гидрометцентров объяснили, с чем связано ухудшение качества воздуха. Говорят, что все из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории России.

По состоянию на утро 3 октября уровень загрязненности атмосферного воздуха в который раз стал высоким, в частности, в Киеве. Однако радиационный фон по всему городу в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

"Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние. Напомним, по информации Укргидрометцентра, прогнозировалось попадание пыли из Каспийской низменности на территорию Киевщины. К улучшению ситуации с состоянием закрыть окна; ограничить пребывание на улице; пить много воды;

Запыленность воздуха, который наблюдается в большинстве регионов Украины, может сохраняться до пятницы, 4 октября, но уже не в такой концентрации, как в начале недели. Об этом сообщила в эфире Украинского радио руководитель прессцентра Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, пылевая буря на территории Украины пока не наблюдалась.

"Это было больше просто поступление пыли. Возможно, она была где-то в Луганской области, но у нас, к сожалению, оттуда нет данных. Но основная пыль, которая переместилась на территорию Украины, была из Каспийской низменности. Именно там было поднятие в воздух большого количества пыли и песка. И эти мелкодисперсные частицы пыли потоком с юго-востока переместились и на территорию Украины", — указано в сообщении.

Относительно продолжительности этого явления, синоптика не отметила, что запыленность может наблюдаться до пятницы.

"Все зависит также от осадков, которые могут быть. И конечно, само поступление пыли не может быть равномерным, одинаковым по всей территории. Поэтому мы видим такое волнообразное поступление. Но пока до пятницы у нас сохраняется такая тенденция, что время от времени времени воздуха может быть более запыленным. Но надеемся, что уже не в такой концентрации, как было в начале недели", — говорится в сообщении.

Как уберечь себя

В то же время врач Мария Витковская рассказала УНИАНу, кто больше всего можно пострадать от загрязненности воздуха и как защищаться от пыли.

"Особо нуждаются в защите люди, страдающие хроническими заболеваниями дыхательных путей. И аллергики в том числе. Для них эта тема будет чувствительной, потому что у них дыхательные пути и слизистые сильно реагируют на пыль и любое загрязнение воздуха. Как защищаться? Прежде всего? надо ограничивать время пребывания на улице и обязательно надевать маску, хотя бы обычную, одноразовую. эффективные девайсы в плане защиты. Для того чтобы не было интоксикации, нужно пить достаточно жидкости», — советует специалист.

Врач добавила, что стоит делать дома, чтобы пыль с улицы не досаждала.

"Надо стараться не проветривать помещение, или делать это недолго, потому что кислород должен попадать в квартиру. Но если есть возможность, то ограничивать до максимума это время. Влажная уборка в квартире должна осуществляться обязательно. Сейчас довольно популярны домашние девайсы, например, Очистители воздуха. Они достаточно эффективны, потому что могут захватывать и вирусы, не говоря о самой пыли", — советуют украинцам.

Мария Витковская отметила, что обращаться к врачу следует тогда, когда человек испытывает выраженную одышку, или у него начинается выраженная головная боль – это может быть признаком интоксикации.

Врач говорит, что пыль может попасть в легкие. Но все зависит от того, какая это пыль, зависит от размера частиц.

"Есть совсем мелкие, которые могут проникать достаточно глубоко, вплоть до легких. А есть более крупные дольки – такие будут оседать на верхних дыхательных путях: носоглотке, трахее, бронхах. А до легких такое обычно не доходит. Оно откашливается вместе с мокротой. У нас же есть эпителий, который выстилает дыхательные пути, слизистые оболочки, и он состоит из таких ресничек. нужно увлажнение", — отметил он.

Напомним, в пятницу, 4 октября, в Украине будет дождь. Осадки будут не только на западе страны.

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