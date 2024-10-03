Україну накриють магнітні та пилові бурі: всі подробиці

Найближчим часом українцям докучатимуть одразу два лиха, адже Україну накрила майже 8-бальна магнітна буря. На Сонці сталися спалахи, один з яких виявився найсильнішим за останні місяці. А тим часом синоптики попередили, що над територією України ще повирує й пилова буря. Запиленість повітря, яка спостерігається зараз у більшості регіонів України, може зберегтися аж до кінця тижня.

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Увага, сильна магнітна буря

Метеозалежні, приготуватися. Україну раптово атакувала нова магнітна буря через жорсткі спалахи на Сонці. Вона одразу досягла дуже високої потужності. Про це повідомляє meteoagent. Магнітна буря пішла на спад ще 2 жовтня. Очікувалося, що скоро вона повністю закінчиться і досягне свого мінімуму. Однак виявилося, що геомагнітна активність раптово стала потужнішою.

"3 жовтня Україну атакувала майже 8-бальна магнітна буря. На такому ж рівні вона буде й наступного дня. 5 жовтня сила бурі може зменшитися та опуститься до 4 балів", – йдеться в повідомленні.

Прогнозується, що ще одна магнітна буря може накрити країну 9 жовтня та врізати з 4-бальною потужністю. Наступні два дні вона буде 5-бальною, після чого піде на спад.

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 11 спалахів. Останній був неймовірно сильним, одним з найсильніших за останній час. Сильнішим за нього був лише спалах 14 травня.

"Цей спалах викличе неймовірно сильну магнітну бурю, що може стати причиною втрати радіосигналів. Очікується, що він досягне Землі в п'ятницю, 4 жовтня", – кажуть синоптики.

Як магнітна буря може впливати на людину

За даними досліджень вчених з усього світу, магнітні бурі дійсно можуть впливати на самопочуття і настрій людини. В такі дні люди значно частіше скаржаться на проблеми зі здоров'ям та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів.

Лікарі дотримуються загальних рекомендацій та радять у такі дні знизити навантаження – як фізичне, так і психоемоційне, більше відпочивати.

А тим часом синоптики розповіли, що там з якістю повітря в Україні. Днями низку регіонів України накрила пилова буря. На брудну хмару, яка висить у повітрі, скаржаться жителі Полтави, Дніпра та Харкова. Місцеві кажуть, що через смог їм важко дихати, а відео з міст нагадують локації для фільму "Дюна".

В місцевих пабліках з'являються кадри, на яких видно, що горизонт застилає пил, а видимість у містах значно знизилася.

На одному з відео жінка розповідає, як помила машину ввечері, а вранці автомобіль уже весь вкритий пилом.

За даними сервісу Windy, Україну накрила пилова хмара, яка рухається з боку Казахстану та Узбекистану. Чеський вебсайт підтвердив, що пилові потоки повітря рухаються з району Каспійського моря та охопили більшу частину лівобережної України, що також відображено в моніторингових сервісах якості повітря.

Пил принесло з Росії?

В одному з обласних гідрометцентрів пояснили, з чим пов'язане погіршення якості повітря. Кажуть, що все через "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу з території Росії.

Станом на ранок 3 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря вкотре став високим, зокрема в Києві. Однак радіаційний фон у всьому місті в нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

"Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив. Нагадаємо, за інформацією Укргідрометцентру, прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини. До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано: зачинити вікна; обмежити перебування на вулиці; пити багато води; якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум", – кажуть синоптики.

Запиленість повітря, яка спостерігається нині в більшості регіонів України, може зберігатися до п'ятниці, 4 жовтня, але вже не в такій концентрації, як на початку тижня. Про це повідомила в ефірі Українського радіо керівниця пресцентру Укргідрометцентру Наталя Птуха. За її словами, пилова буря на території України поки що не спостерігалася.

"Це було більше просто надходження пилу. Можливо, вона була десь на Луганщині, але у нас, на жаль, звідти немає даних. Але основний пил, який перемістився на територію України, був з Каспійської низовини. Саме там було підняття в повітря великої кількості пилу та піску. І ці дрібнодисперсні частинки пилу потоком з південного сходу перемістилися й до території України", – вказано в повідомленні.

Щодо тривалості цього явища, синоптикиня зазначила, що запиленість може спостерігатися до п'ятниці.

"Все залежить також від опадів, які можуть бути. І звичайно, саме надходження пилу не може бути рівномірним, однаковим по всій території. Тому ми бачимо таке хвилеподібне надходження. Але поки що до п'ятниці у нас зберігається така тенденція, що час від часу повітря може бути більш запиленим. Але сподіваємося, що вже не в такій концентрації, як було на початку тижня", – йдеться в повідомленні.

Як вберегти себе

Водночас лікарка Марія Вітковська розповіла УНІАНУ, хто найбільше можна постраждати від забрудненості повітря та як захищатися від пилу.

"Особливо потребують захисту люди, які страждають на хронічні захворювання дихальних шляхів, і алергіки зокрема. Для них ця тема буде чутливою, бо у них дихальні шляхи та слизові оболонки сильно реагують на пил і будь-яке забруднення повітря. Як захищатися? Насамперед треба обмежувати час перебування на вулиці та обов’язково надівати маску, хоча б звичайну, одноразову. Вона, звичайно, не від усього захищатиме, але від особливо крупних часточок пилу вона вбереже, і бажано її частіше змінювати. Плюс можна надягати респіратори – це більш ефективні девайси в плані захисту. Для того, щоб не було інтоксикації, треба пити достатньо рідини", – радить фахівчиня.

Лікарка додала, що варто робити вдома, щоб пил з вулиці не докучав.

"Треба намагатись не провітрювати приміщення або робити це недовготривало, бо кисень має потрапляти до квартири. Але якщо є можливість, то обмежувати до максимуму цей час. Вологе прибирання в квартирі має здійснюватися обов’язково. Зараз досить популярними є домашні девайси, наприклад, очищувачі повітря. Вони доволі ефективні, бо можуть захоплювати й віруси, не кажучи про сам пил", – радять українцям.

Марія Вітковська зауважила, що звертатися до лікаря варто тоді, коли людина відчуває виражену задишку або у неї починається виражений головний біль – це може бути ознакою інтоксикації.

Лікарка каже, що пил може потрапити до легень. Але все залежить від того, який це пил, залежить від розміру часточок.

"Є зовсім дрібні, які можуть проникати досить глибоко, аж до легень. А є крупніші часточки – такі будуть осідати на верхніх дихальних шляхах: носоглотці, трахеї, бронхах. А до легень таке зазвичай не доходить. Воно відкашлюється разом з мокротинням. У нас же є епітелій, який вистилає дихальні шляхи, слизові оболонки, і він складається з таких війок. Ці війки механічно той пил, який потрапляє на слизові оболонки, виштовхують назад, у протилежному до вдиху напрямку. Для того, щоб цей процес був більш ефективним, потрібне зволоження", – зазначив він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 жовтня, в Україні дощитиме. Опади будуть не лише на заході країни.

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