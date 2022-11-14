"Укрзалізниця" запустила поезд из Киева в Николаев

"Укрзалізниця" впервые с начала полномасштабного вторжения возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом. Соответствующее разрешение перевозчик получил от Николаевской областной военной администрации и военных.

Об этом сообщает "Укрзалізниця".

Первый поезд в Николаев отправится сегодня, 14 ноября, из Киева в 22:00. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в Николаев 24 февраля.

Поезд №122/121 Киев — Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным — из Николаева.

Из столицы он отправится в 22:14 и прибывает в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55. Билеты уже можно приобрести в кассах, приложении или чат-ботах Укрзализныци.

"С начала полномасштабного вторжения россии Николаев был прифронтовым городом и держал оборону на юге Украины. После деоккупации Херсона линия фронта сдвинулась, и мы получили разрешение на восстановление железнодорожного сообщения в город", — отметил председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин.

Также по его словам, в ближайшие дни УЗ возобновит железнодорожное сообщение с Херсоном.

"Железнодорожники уже работают на направлении, они идут сразу за военными и взрывотехниками. Уже обнаружено много повреждений инфраструктуры, но мы ее быстро восстановим и запустим долгожданный рейс нашего "Поезда к победе", — добавил руководитель "Укрзалізниці".

Напомним, в "Укрзалізниці" рассказали, как будут ездить поезда в случае полного блекаута. В компании отметили, что в случае отключения электроэнергии перейдут к плану "Б" и запустят другие поезда.

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