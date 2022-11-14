"Укрзалізниця" запустила потяг з Києва до Миколаєва

"Укрзалізниця" вперше від початку повномасштабного вторгнення відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом. Відповідний дозвіл перевізник отримав від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Перший поїзд до Миколаєва вирушить сьогодні, 14 листопада, з Києва о 22:00. Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.

Поїзд №122/121 Київ — Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці та по непарних — з Миколаєва.

Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах Укрзалізниці.

"Від початку повномасштабного вторгнення росії Миколаїв був прифронтовом містом та тримав оборону на півдні України. Після деокупації Херсона лінія фронту зрушилася, і ми отримали дозвіл на відновлення залізничного сполучення до міста", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Також за його словами, найближчими днями УЗ відновить залізничне сполучення з Херсоном.

"Залізничники вже працюють на напрямку, вони йдуть одразу за військовими та вибухотехніками. Вже виявлено багато пошкоджень інфраструктури, але ми її швидко відновимо та запустимо довгоочікуваний рейс нашого "Потяга до перемоги", — додав керівник Укрзалізниці.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" розповіли, як їздитимуть поїзди у разі повного блекауту. У компанії зазначили, що у разі вимкнення електроенергії, перейдуть до плану "Б" і запустять інші потяги.

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