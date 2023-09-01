“Укрзализныця” запускает новый сервис: кому он пригодится

Теперь не нужно приезжать на вокзал, чтобы забронировать специальный вагон.

“Укрзализныця” запускает новый и важный сервис — онлайн-заказ специальных вагонов для людей с инвалидностью. Возможность заказать вагон непосредственно в кассе также остается в качестве резервной.

Об этом сообщает Telegram-канал "Укрзализныци".

Сервис предназначен для лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью, пассажиров на креслах колесных и сопровождающих их лиц.⠀

Заявку на инклюзивный вагон необходимо подать через онлайн-сервис как минимум за 3 дня до даты запланированного путешествия. В течение 24 часов операторы примут заявку в работу и свяжутся с заказчиком услуги.

Получить и оплатить билеты можно в кассе не позднее 1 часа до отправления поезда.

Сейчас в парке "Укрзализныци" есть 50 вагонов с подъемниками или пандусами, из которых 37 — вагоны нового поколения, которые построены в течение последнего года. Все эти вагоны имеют условия для инклюзивного пользования, в частности, есть универсальный туалет и купе обустроенное, для нужд людей с инвалидностью.

В новых вагонах в таком купе расположены спальные диваны, которые могут изменять угол наклона и фиксировать тело, пульт для регулировки освещения, кнопку для обращения к проводнику и устройство для громкоговорящей связи с ним.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила новый "Интерсити+" по маршруту Киев — Харьков.

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