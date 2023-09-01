Укрзалізниця запускає новий сервіс: кому він стане в пригоді

Відтепер не потрібно приїздити на вокзал, аби забронювати спеціальний вагон.

Укрзалізниця запускає новий і важливий сервіс — онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю. Можливість замовити вагон безпосередньо у касі також залишається у якості резервної.

Про це повідомляє Telegram-канал Укрзалізниці.

Сервіс призначено для осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю, пасажирів на кріслах колісних та осіб, які їх супроводжують.⠀

Заявку на інклюзивний вагон необхідно подати через онлайн-сервіс принаймні за 3 доби до дати запланованої подорожі. Упродовж 24 годин оператори візьмуть заявку в роботу та зв’яжуться із замовником послуги.

Отримати та сплатити квитки можна в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда.

Наразі у парку “Укрзалізниці” є 50 вагонів з підйомниками або пандусами, з яких 37 — вагони нового покоління, які збудовано протягом останнього року. Усі ці вагони мають умови для інклюзивного користування, зокрема, є універсальна вбиральня і купе облаштоване, для потреб людей з інвалідністю.

У новозбудованих вагонах у такому купе розташовані спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу й фіксувати тіло, пульт для регулювання освітлення, кнопку для звернення до провідника та пристрій для гучномовного зв'язку з ним.

Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” призначила новий “Інтерсіті+” маршрутом Київ - Харків.

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