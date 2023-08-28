Укрзалізниця додала рейси на популярні маршрути: графік руху

Додаткові рейси здійснять потяги на напрямках Львів-Київ-Львів та Львів-Одеса-Львів.

"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів потягів на пікові дати міжсезоння у напрямку з Києва.

Про це передає пресслужба компанії.

Львівський напрямок

Поїзд №191/192 Львів — Київ — Львів здійнить додаткові рейси 2,3,9 та 10 вересня. Відправлення з Києва о 07:05, прибуття до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова о 13:15, Київ 22:05.

Одеський напрямок

Поїзд №167/168 Львів — Одеса — Львів, який здійснить два своїх рейси 3 вересня. Відправлення зі Львова о 08:37, прибуття в Одесу о 20:13. Зворотно з Одеси о 09:39, Львів 20:44.

Запоріжжя

Скасований у дати проведення ремонтних робіт на станції Перемишль поїзд №31/32 із Запоріжжя курсуватиме замість Польщі до Івано-Франківська.

Тимчасовим маршрутом поїзд відправлятиметься із Запоріжжя 7-8, 14-15, 21-22 вересня о 20:49 та прибуватиме наступного дня до Івано-Франківська о 16:02. Зворотне відправлення з Івано-Франківська 8-9, 15-16, 22-23 вересня о 19:23, прибуття до Запоріжжя о 15:34 наступного дня.

Квитки на рейси будуть доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила новий "Інтерсіті+" маршрутом Київ - Харків.

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