Умерла на месте: в Хмельницком женщина упала в шахту лифта

В Хмельницком, по улице Ликарняной, в одной из многоэтажек 63-летняя женщина упала в шахту лифта.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

От полученных травм она скончалась на месте. По этому факту следователи Хмельницкого райуправления полиции открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Полтавской области в шахту лифта недостроенного дома упал 15-летний парень. Его с травмами доставили в реанимацию.

А в Ивано-Франковской области 17-летний парень во время игры в прятки упал в 10-метровый колодец. Его оттуда достали местные жители.

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