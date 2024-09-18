Умеров объяснил, куда пойдут дополнительные средства на оборону, выделенные Радой

Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, на что планируют потратить дополнительные средства, выделенные для оборонного бюджета на следующий год.

Верховная Рада приняла решение увеличить оборонные расходы на 2024 год на 495,3 миллиарда гривен. Это позволит не только усилить поддержку военных, но и укрепить обороноспособность страны.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

Из увеличенных средств 274,4 миллиарда гривен будут направлены на выплаты для военных и их семей. Еще 76,2 млрд гривен пойдут на вооружение и технику, что поможет модернизировать армию.

"Важно, что приоритет в закупках будет предоставляться именно украинским производителям вооружения", – заявил министр.

Напомним, Верховная Рада 18 сентября приняла в целом законопроект №11417 по увеличению бюджета на военные нужды на 500 млрд грн.

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