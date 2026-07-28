Взрыв. / © Associated Press

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Утром вторника, 28 июля, армия России ударила по жилому району Запорожья. Областной центр потрясли взрывы.

Что известно об атаке читайте в материале ТСН.ua.

Крайняя воздушная тревога в Запорожье и Запорожском территориальном обществе продолжается с 05:00. Военные предупреждали об угрозе БПЛА.

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Атака на Запорожье — что известно

Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что российская армия атакует областной центр.

«Удар нанесен по жилому району», — подчеркнул он.

Впоследствии чиновник добавил, что загорелся балкон на седьмом этаже многоквартирного дома.

Поврежден дом в Запорожье.

Напомним, в преддверии днем Россия ударила по автобусу с людьми в Запорожье. В результате обстрела никто не пострадал. Автобус получил сильные повреждения — он фактически наполовину уничтожен. В нем выбиты окна, изуродованный салон и дыра в крыше после попадания.

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