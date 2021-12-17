В 2021 году Украину покинуло и не вернулось рекордное количество граждан

В 2021 году Украину покинуло и не вернулось рекордное количество граждан

С 2011 по 2020 годы в страну не вернулись 2,6 млн. граждан Украины.

За 10 месяцев этого года более 600 тыс. украинцев покинули Украину и не вернулись назад. Это самый высокий показатель за последние 11 лет.

Об этом сообщил сервис Opendatabot в Facebook.

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Как отмечается, примерно к 2005 году из Украины ежегодно уезжало около 500 тыс. человек.

После 2014-го количество не вернувшихся назад украинцев заметно снизилось. Несмотря на это, счет все равно шел на сотни тысяч.

Единственным годом, когда домой вернулось рекордное количество украинцев, стал 2020-й. Тогда в Украину въехало 80 тыс. граждан. Это, вероятно, повлекло за собой пандемию коронавируса.

"Судя по показателям 2021-го, можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 млн человек", — говорится в сообщении.

В целом с 2011 по 2020 годы в страну не вернулись 2,6 млн. граждан Украины.

Напомним, в 2023 году Украина проведет перепись населения совместно с Apple. Граждане будут отвечать на 50 вопросов для определения демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения.

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