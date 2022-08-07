В Беларуси оккупанты разворачивают дополнительные силы ПВО — Генштаб

За прошедшие сутки здесь начали развертывать дополнительные системы ПВО.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, на территории Республики Беларусь вооруженные силы Российской Федерации развертывают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны", — сообщили в Генштабе.

Напомним, 5 августа во Львове родные защитников "Азовстали" вышли на акцию, чтобы призвать мировое сообщество спасти жизнь военнослужащих. И не допустить ужасной казни, как это произошло с украинскими пленными в Оленовке.