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В Беларуси оккупанты разворачивают дополнительные силы ПВО — Генштаб

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В Беларуси оккупанты разворачивают дополнительные силы ПВО — Генштаб

Скриншот с видео

Российские оккупанты подтягивают дополнительное вооружение на территорию Беларуси.

За прошедшие сутки здесь начали развертывать дополнительные системы ПВО.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, на территории Республики Беларусь вооруженные силы Российской Федерации развертывают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны", — сообщили в Генштабе.

Напомним, 5 августа во Львове родные защитников "Азовстали" вышли на акцию, чтобы призвать мировое сообщество спасти жизнь военнослужащих. И не допустить ужасной казни, как это произошло с украинскими пленными в Оленовке.

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