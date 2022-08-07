У Білорусі окупанти розгортають додаткові сили ППО - Генштаб

Минулої доби, тут почали розгортати додаткові системи ППО.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, на території Республіки Білорусь збройні сили Російської Федерації розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, 5 серпня у Львові рідні захисників "Азовсталі" вийшли на акцію, щоб закликати світову спільноту врятувати життя військовослужбовців. І не допустити жахливої страти, як це сталося з українськими бранцями в Оленівці.