В частном пруду в Тернопольской области загадочно погибли люди

В Тернопольской области обнаружены тела двух мужчин. Жители Кременецкого района сразу вызвали скорую и полицию. Мужчин извлекли из воды, но медики лишь констатировали смерть.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

Согласно заключению эксперта на месте происшествия, следы насильственной смерти не обнаружены.

В ходе проверки следователи установили личности погибших. Ими оказались арендатор пруда и его помощник. Правоохранители предполагают, что мужчины могли утонуть, спасая друг друга или погибли в результате поражения током. Все станет известно после проведения судебно медицинской экспертизы.

Данный факт следователи внесли в ЕРДР в соответствии с частью 2 п. 1 статьи 115 УКУ с отметкой "несчастный случай". Продолжается следствие.

Напомним, на днях зафиксирована и загадочная смерть в Броварах. Там мужчина утонул в бассейне.

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