В Черниговской области запретили посещать леса

В Черниговской области на период военного положения, действующего в Украине от 24 февраля, запрещено ходить в леса.

Начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подписал 20 апреля распоряжение о том, что в регионе начал действовать временный запрет на посещение лесов и въезда в них транспортных средств.

Об этом сообщил глава ОГА 21 апреля.

По его словам, запрет касается гражданских жителей. Она не распространяется на представителей Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Нацгвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Министерства внутренних дел, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также работников коммунальных служб, органов исполнительной власти и местного самоуправления, специализированных лесохозяйственных предприятий.

К слову, ранее Чаус информировал о том, что в лесах области "москальская мразота оставила очень много неприятных и опасных "подарков" — мин. Он отметил, что сейчас пиротехники работают над разминированием территорий. Впрочем, на это нужно время.

Как сообщалось, Украина превратилась в одну из самых замененных стран мира: враг минует даже одежду и игрушки. По оценкам правительства, ежедневно украинские саперы обезвреживают по 4-5 тысяч взрывоопасных предметов. Отступая – рашисты густо заменяли территорию и жилые дома мирных украинцев. К тому же обезвредить эти мины и растяжки в десятки раз дольше и сложнее, чем заменять.