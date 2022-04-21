У Чернігівській області заборонили відвідувати ліси

У Чернігівській області на період воєнного стану, який діє в Україні від 24 лютого, заборонено ходити до лісів.

Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус підписав 20 квітня розпорядження про те, що в регіоні почала діяти тимчасова заборона відвідування лісів і в’їзду до них транспортних засобів.

Про це повідомив голова ОДА 21 квітня.

За його словами, заборона стосується цивільних мешканців. Натомість вона не поширюється на представників Збройних Сил України, Держприкордонслужби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Нацгвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також працівників комунальних служб, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, спеціалізованих лісогосподарських підприємств.

До слова, раніше Чаус інформував про те, що в лісах області "москальська мразота залишила дуже багато неприємних і небезпечних "подарунків" - мін. Він наголосив на тому, що наразі піротехніки працюють над розмінуванням територій. Втім, на це потрібний час.

Як повідомлялося, Україна перетворилась на одну з найзамінованіших країн світу: ворог мінує навіть одяг та іграшки. За оцінками уряду, щодня українські сапери знешкоджують по 4-5 тисяч вибухо-небезпечних предметів. Відступаючи - рашисти густо замінували територію і житлові будинки мирних українців. До того ж, знешкодити ці міни і розтяжки в десятки разів довше і складніше, ніж замінувати.