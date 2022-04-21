Желающих уехать из Днепра стало гораздо меньше — Филатов

Желающих уехать из Днепра стало гораздо меньше — Филатов

Желающих уехать из Днепра в более безопасные регионы Украины или за границу стало значительно меньше, около 250-300 человек в день.

Об этом на брифинге 21 апреля сообщил мэр города Борис Филатов.

Он подчеркнул, что ситуация в Днепре стабильная и контролируемая. Эвакуация продолжается. Коммунальные службы работают в обычном режиме.

"Реагентов водоканала достаточно. Зеленстрой продолжает ухаживать за деревьями. Горсвет – менять светильники на более экономичные. Коммунальщики чистят ливневки. На Набережной Заводской меняют старый коллектор, чтобы увеличить его пропускную способность", – рассказал мэр Днепра.

Напомним, в Днепре переименовали более 30 улиц, названия которых были связаны со страной-агрессоркой Россией.

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