В Черновцах заканчивается отопительный сезон

Синоптики сообщают о потеплении.

В Черновцах с пятницы, 8 апреля, заканчивается отопительный сезон для жилых домов.

Об этом говорится в решении исполкома, сообщили в Черновицком городском совете.

Отмечается, что к такому решению пришли с учетом повышения температуры воздуха. К слову, суточная температура в течение трех суток составляет не менее 8 градусов тепла.

Тем временем в зданиях городской детской больницы, областного дома ребенка и роддома отопительный сезон завершат 12 апреля.

К слову, по состоянию на 1 апреля горожане не оплатили за тепло более 80 млн грн. Их просят погасить долги, чтобы предприятие могло рассчитаться за газ, электричество, воду, материалы для ремонта, горючее и зарплаты работникам.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске и Луцке заканчивают отопительный сезон. В Луцке перестали подавать тепло в дома 6 апреля. Во Франковске отопление будет выключено в субботу, 9 апреля.

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