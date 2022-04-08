Эксперт объяснил, зачем Россия нанесла удар по вокзалу в Краматорске

Оккупанты заранее спланировали обстрел мирного населения Донбасса.

Российская армия спланировала обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске, чтобы обвинить Украину, исходя из того, что якобы только у нас есть ракетные комплексы "Точка".

Об этом ТСН.ua сообщил аналитик отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

"Более того, они целились в людей, которым сказали эвакуироваться. То есть они не просто знали, а знали непосредственную цель и хотят сорвать эвакуацию людей, внести хаос. Они видели призывы украинской власти к людям, которые они хотят сорвать, поэтому все это делалось планомерно", – сказал он.

Напомним, российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ожидавших эвакуации. По предварительным данным, по меньшей мере 39 человек погибли, среди них четверо — дети, более 100 ранены.

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