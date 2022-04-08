У Чернівцях закінчується опалювальний сезон

Синоптики повідомляють про потепління.

У Чернівцях від п'ятниці, 8 квітня, закінчується опалювальний сезон для житлових будинків.

Про це йдеться у рішенні виконкому, повідомили в Чернівецькій міській раді.

Зазначається, що до такого рішення прийшли з огляду на підвищення температури повітря. До слова, добова температура впродовж трьох діб складає не менше 8 градусів тепла.

Тим часом у будівлях міської дитячої лікарні, обласного будинку дитини та пологового будинку опалювальний сезон завершать 12 квітня.

До слова, станом на 1 квітня містяни не сплатили за тепло понад 80 млн грн. Їх просять погасити борги, щоб підприємство могло розрахуватися за газ, електрику, воду, матеріали для ремонту, пальне та зарплати працівникам.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську і Луцьку закінчують опалювальний сезон. У Луцьку припинили подавати тепло у будинки 6 квітня. У Франківську опалення вимкнуть у суботу, 9 квітня.

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