В Днепре 19-летняя девушка зарезала своего 40-летнего сожителя

Выяснение отношений одной пары в Днепре завершилось кровавой резней.
В Днепре 19-летняя девушка жестоко расправилась со своим 40-летним сожителем.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Преступление произошло 5 ноября. По словам правоохранителей, во время отдыха между мужчиной и 19-летней девушкой возникла словесная перепалка. Девушка схватила кухонный нож и нанесла сожителю удары в руку и спину. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте.
По информации местных СМИ, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
Нападающую задержали. Ей сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Максимальное наказание за преступление предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Днепре 17-летний парень жестоко убил 47-летнего мужчину.
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