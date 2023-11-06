В Днепре 19-летняя девушка зарезала своего 40-летнего сожителя

Выяснение отношений одной пары в Днепре завершилось кровавой резней.

В Днепре 19-летняя девушка жестоко расправилась со своим 40-летним сожителем.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Преступление произошло 5 ноября. По словам правоохранителей, во время отдыха между мужчиной и 19-летней девушкой возникла словесная перепалка. Девушка схватила кухонный нож и нанесла сожителю удары в руку и спину. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте.

Орудие убийства

По информации местных СМИ, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Нападающую задержали. Ей сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Максимальное наказание за преступление предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Днепре 17-летний парень жестоко убил 47-летнего мужчину.

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