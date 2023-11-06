У Дніпрі 19-річна дівчина зарізала свого 40-річного співмешканця

У Дніпрі 19-річно дівчина жорстоко розправилася зі своїм 40-річним співмешканцем.

Про це передає поліція Дніпропетровської області.

Злочин стався 5 листопада. За словами правоохоронців, під час відпочинку між чоловіком та 19-річною дівчиною виникла словесна перепалка. Дівчина схопила кухонний ніж та завдала співмешканцю удари у руку та спину. Від отриманих травм 40-річний чоловік помер на місці.

Знаряддя вбивства

За інформацією місцевих ЗМІ, обоє перебували в стані алкогольного сп’яніння.

Нападницю затримали. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві. Максимальне покарання за злочин передбачає до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі 17-річний хлопець жорстоко вбив 47-річного чоловіка.

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