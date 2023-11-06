Экс-депутат хотел создать "МНР": детали от СБУ и как наказали предателя

Предатель должен был публично выступить от "имени" местных педагогов в поддержку оккупантов и провозгласить о создании фейковой "МНР".
Суд вынес приговор экс-депутату Николаевского горсовета, который хотел создать "Николаевскую народную республику": бывший чиновник получил 15 лет заключения.
Об этом сообщили в СБУ.
По данным спецслужбы, экс-депутат Николаевского горсовета в начале полномасштабного вторжения был завербован кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС России (известного как ГРУ). По указанию россиян чиновник собирал разведданные о местах базирования в регионе подразделений ВСУ, СБУ и Нацполиции.
Что известно о планах создать "МНР" – детали
Впоследствии мужчина получил задачу разработать концепцию так называемой "Николаевской народной республики", которую российские оккупанты планировали создать в случае захвата области. Захватчики также планировали назначить "глав" этого псевдообразования, которые должны были обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о "присоединении" Николаевщины к составу РФ.
"В случае создания фейковой "республики" российская военная разведка обещала своему агенту руководящую "должность" в рядах местной оккупационной администрации", — отметили в СБУ.
Чтобы выполнить задачу врага, экс-депутат подготовил фейковое "обоснование" для создания "МНР", которое планировал отправить на "согласование" в Москву. Однако вражеского агента вовремя разоблачили работники СБУ. Они поэтапно задокументировали преступные действия мужчины и задержали его в начале лета 2022 года.
Что известно об экс-депутате-предателе
Как установило следствие, по окончании полномочий депутата горсовета еще до начала полномасштабного вторжения злоумышленник возглавил кафедру в Николаевском институте права Национального университета "Одесская юридическая академия".
Именно поэтому враг планировал, что в случае захватов региона предатель должен был публично выступить от "имени" местных педагогов в поддержку оккупантов и провозгласить о создании фейковой "МНР".
Суд признал злоумышленника виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины и назначил 15 лет заключения.
К слову, ранее СБУ собрала доказательную базу на коллаборантку Юлию Величко – так называемую "министра молодежной политики РФ" на временно оккупированной Луганщине. Ей объявлено о подозрении.
Читайте также:
- Собирал данные о военных объектах Киева и воинах ВСУ: как наказали вражеского информатора
- Продвигали российские нарративы и агитировали бомбить мирных людей: СБУ нейтрализовала международную секту "АллатРа"
- 22-летняя украинка, которая "хочет воевать за Россию", получила пожизненное заключение: что она натворила