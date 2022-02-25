В Днепре распространяют фейк о включении сирен — ГСЧС

В Днепре распространяют фейк о включении сирен — ГСЧС

Проверяйте информацию!

В Днепре активно распространяют фейк якобы об оповещении населения 25 февраля в 13:00 с использованием сирены.

Спасатели ГСЧС просят сохранять спокойствие и проверять информацию на официальных сайтах и соцсетях.

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"Информация о том, что в 13:00 состоится оповещение населения с использованием сирены является ФЕЙКОМ! Об этом нам сегодня сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации", — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, что метрополитен в Днепре открыт круглосуточно, проезд – бесплатный. В случае необходимости он будет использован как бомбоубежище.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского

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