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У Дніпрі поширюють фейк про увімкнення сирен - ДСНС

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У Дніпрі поширюють фейк про увімкнення сирен - ДСНС

Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Перевіряйте інформацію!

У Дніпрі активно поширюють фейк нібито про оповіщення населення 25 лютого о 13:00 з використанням сирени.

Рятувальники ДСНС просять зберігати спокій і перевіряти інформацію на офіційних сайтах та соцмережах.

"Інформація стосовно того, що о 13:00 відбудеться оповіщення населення з використанням сирени є ФЕЙКОМ! Про це нам сьогодні повідомили в Дніпропетровській обласній державній адміністрації", - підкреслили у ДСНС. 

Нагадаємо, що метрополітен у Дніпрі відчинено цілодобово, проїзд - безкоштовний. У разі потреби він буде використаний як бомбосховище.

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