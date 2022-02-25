У Дніпрі поширюють фейк про увімкнення сирен - ДСНС

У Дніпрі поширюють фейк про увімкнення сирен - ДСНС

Перевіряйте інформацію!

У Дніпрі активно поширюють фейк нібито про оповіщення населення 25 лютого о 13:00 з використанням сирени.

Рятувальники ДСНС просять зберігати спокій і перевіряти інформацію на офіційних сайтах та соцмережах.

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"Інформація стосовно того, що о 13:00 відбудеться оповіщення населення з використанням сирени є ФЕЙКОМ! Про це нам сьогодні повідомили в Дніпропетровській обласній державній адміністрації", - підкреслили у ДСНС.

Нагадаємо, що метрополітен у Дніпрі відчинено цілодобово, проїзд - безкоштовний. У разі потреби він буде використаний як бомбосховище.

Звернення президента України Володимира Зеленського

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