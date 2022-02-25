Євросоюз викликав посла Росії через війну проти України

ЄС реагує на вторгнення Росії до України.
Через вторгнення Росії в Україну Високий представник Жозеп Боррелль доручив генеральному секретарю Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно викликати посла РФ при Європейському Союзі, Володимира Чижова.
Про це повідомила пресслужба ЄС.
"На зустрічі генеральний секретар Санніно передав найрішучіше засудження Європейським Союзом безпідставного, невиправданого вторгнення збройних сил Російської Федерації в Україну, а також – вимогу до Президента Російської Федерації Володимира Путіна негайно припинити військові дії та беззастережно вивести всі військові формування та військову техніку з усією території України", - йдеться у заяві.
У повідомленні йдеться, що Чижова викликали ще до засідання Європейської ради ввечері 24 лютого, на якому оголосили новий пакет санкцій проти Росії за напад на Україну.
Нагадаємо, Євросоюз розширив пакет санкцій проти Росії. Згідно з рішенням, обмеження стосуватимуться 70% російського банківського ринку та ключових державних компаній, у тому числі й у сфері оборони.
Читайте також:
- Байден оголосив про нові санкції проти Росії
- В Естонії заборонили мовлення кількох російських і білоруського каналу
- "Нам потрібна антивоєнна коаліція": президент Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.