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Євросоюз викликав посла Росії через війну проти України

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Євросоюз викликав посла Росії через війну проти України

Associated Press

ЄС реагує на вторгнення Росії до України.

Через вторгнення Росії в Україну Високий представник Жозеп Боррелль доручив генеральному секретарю Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно викликати посла РФ при Європейському Союзі, Володимира Чижова.

Про це повідомила пресслужба ЄС.

"На зустрічі генеральний секретар Санніно передав найрішучіше засудження Європейським Союзом безпідставного, невиправданого вторгнення збройних сил Російської Федерації в Україну, а також – вимогу до Президента Російської Федерації Володимира Путіна негайно припинити військові дії та беззастережно вивести всі військові формування та військову техніку з усією території України", - йдеться у заяві.

У повідомленні йдеться, що Чижова викликали ще до засідання Європейської ради ввечері 24 лютого, на якому оголосили новий пакет санкцій проти Росії за напад на Україну.

Нагадаємо, Євросоюз розширив пакет санкцій проти Росії. Згідно з рішенням, обмеження стосуватимуться 70% російського банківського ринку та ключових державних компаній, у тому числі й у сфері оборони.

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