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Війна Росії проти України: як минає оборона в регіонах

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Війна Росії проти України: як минає оборона в регіонах

Associated Press

Активний наступ на північному заході Києва, бої йдуть у Гостомелі та Бучі.

В Україні другий день точаться запеклі бої.

Зараз ЗСУ відбивають атаки окупантів по усіх напрямках, повідомив радник президента Олексій Арестович.

  • Харків тримається. Зранку відбили ще одну атаку. "І там ворог, я гадаю, не пройде".
  • Активний наступ на північному заході Києва, бої йдуть у Гостомелі та Бучі. Пробують наступати російські війська. Механізовані десантні частини виставили надійний заслін, збиті кілька вертольотів. Працювали "Джавеліни".
  • Київ готується до оборони. Усіх, хто готовий брати участь в обороні Києва, запрошують вступати до тероборони.
  • На Чернігівщині наші війська зупинили наступ противника. Наразі там активні дії не ведуться. Противник накопичує сили. У Сумській області – так само. Противник накопичує резерви, перегруповується, готується до спроби подальшого наступу. Але там надійно тримають оборону. 
  • Тримається вся зона ООС. Нині супротивник практично не наступає. Йдуть артилерійські обстріли.
  • Мелітополь – на околицях міста є російські війська, які прийшли з Криму, іншу частину утримують українські військові та не дають росіянам просунутися. 
  •  Херсон. Російські війська шукають шляхи, як перетнути Дніпро після того, як ми знищили Андріївський міст. Наші війська тримають оборону правому березі. Ситуація керована. Говорити про те, що хтось прорвався, не можна. 
  •  Вранці було кілька повітряних ударів. Зокрема по Києву. Наші ППО збили як мінімум 2 крилаті ракети та один літак типу Су-27. Пілот – у полоні, його допитують.
  •  Кількість ракет зменшується. Противнику їх просто не вистачає.
  •  Не вірте дезінформації.

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