Війна Росії проти України: як минає оборона в регіонах

Війна Росії проти України: як минає оборона в регіонах

Активний наступ на північному заході Києва, бої йдуть у Гостомелі та Бучі.

В Україні другий день точаться запеклі бої.

Зараз ЗСУ відбивають атаки окупантів по усіх напрямках, повідомив радник президента Олексій Арестович.

Харків тримається. Зранку відбили ще одну атаку. "І там ворог, я гадаю, не пройде".

Активний наступ на північному заході Києва, бої йдуть у Гостомелі та Бучі. Пробують наступати російські війська. Механізовані десантні частини виставили надійний заслін, збиті кілька вертольотів. Працювали "Джавеліни".

Київ готується до оборони. Усіх, хто готовий брати участь в обороні Києва, запрошують вступати до тероборони.

На Чернігівщині наші війська зупинили наступ противника. Наразі там активні дії не ведуться. Противник накопичує сили. У Сумській області – так само. Противник накопичує резерви, перегруповується, готується до спроби подальшого наступу. Але там надійно тримають оборону.

Тримається вся зона ООС. Нині супротивник практично не наступає. Йдуть артилерійські обстріли.

Мелітополь – на околицях міста є російські війська, які прийшли з Криму, іншу частину утримують українські військові та не дають росіянам просунутися.

Херсон. Російські війська шукають шляхи, як перетнути Дніпро після того, як ми знищили Андріївський міст. Наші війська тримають оборону правому березі. Ситуація керована. Говорити про те, що хтось прорвався, не можна.

Вранці було кілька повітряних ударів. Зокрема по Києву. Наші ППО збили як мінімум 2 крилаті ракети та один літак типу Су-27. Пілот – у полоні, його допитують.

Кількість ракет зменшується. Противнику їх просто не вистачає.

Не вірте дезінформації.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо: