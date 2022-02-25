Війна Росії проти України: як минає оборона в регіонах

Активний наступ на північному заході Києва, бої йдуть у Гостомелі та Бучі.
В Україні другий день точаться запеклі бої.
Зараз ЗСУ відбивають атаки окупантів по усіх напрямках, повідомив радник президента Олексій Арестович.
- Харків тримається. Зранку відбили ще одну атаку. "І там ворог, я гадаю, не пройде".
- Активний наступ на північному заході Києва, бої йдуть у Гостомелі та Бучі. Пробують наступати російські війська. Механізовані десантні частини виставили надійний заслін, збиті кілька вертольотів. Працювали "Джавеліни".
- Київ готується до оборони. Усіх, хто готовий брати участь в обороні Києва, запрошують вступати до тероборони.
- На Чернігівщині наші війська зупинили наступ противника. Наразі там активні дії не ведуться. Противник накопичує сили. У Сумській області – так само. Противник накопичує резерви, перегруповується, готується до спроби подальшого наступу. Але там надійно тримають оборону.
- Тримається вся зона ООС. Нині супротивник практично не наступає. Йдуть артилерійські обстріли.
- Мелітополь – на околицях міста є російські війська, які прийшли з Криму, іншу частину утримують українські військові та не дають росіянам просунутися.
- Херсон. Російські війська шукають шляхи, як перетнути Дніпро після того, як ми знищили Андріївський міст. Наші війська тримають оборону правому березі. Ситуація керована. Говорити про те, що хтось прорвався, не можна.
- Вранці було кілька повітряних ударів. Зокрема по Києву. Наші ППО збили як мінімум 2 крилаті ракети та один літак типу Су-27. Пілот – у полоні, його допитують.
- Кількість ракет зменшується. Противнику їх просто не вистачає.
- Не вірте дезінформації.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан