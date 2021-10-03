В Днепре ребенок вдохнул булавку: как его спасали

Сейчас малыш дома.
В Днепре врачи спасли ребенка, который вдохнул булавку. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.
Как сообщил детский эндоскопический центр в Facebook, малыш, играя, вдохнул булавку. Ребенку проведено дополнительное обследование. Под общим обезболиванием при проведении бронхоскопии, проведено удаление инородного тела.
Сейчас ребенок дома в удовлетворительном состоянии.
Напомним, в Полтавской области годовалая девочка выпала из окна 6 этажа. Ребенок получила тяжелые травмы и находилась в реанимации.