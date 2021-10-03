У Дніпрі дитина вдихнула булавку: як її рятували

У Дніпрі дитина вдихнула булавку: як її рятували

Наразі малюк вдома.

У Дніпрі лікарі врятували дитину, яка вдихнула булавку. Дитина потрапила до лікарні у важкому стані.

Як повідомив дитячий ендоскопічний центр у Facebook, малюк, граючись, вдихнув булавку. Дитині проведено додаткове обстеження. Під загальним знеболенням при проведенні бронхоскопії, проведено захват та видалення стороннього тіла.

Наразі дитина вдома в задовільному стані.

Нагадаємо, у Полтавської області однорічна дівчинка випала з вікна 6 поверху. Дитина отримала важкі травми і перебувала у реанімації.

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