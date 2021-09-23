Монограми і яскраві кольори: які колготки вибрати на осінь 2021

Дизайнери в своїх нових колекціях пропонують урізноманітнити образи колготками, розповідаємо про них докладніше.

За першого похолодання традиційно особливої популярності набирають панчішно-шкарпеткові вироби, якими не лише можна урізноманітнити осінні образи, а й зробити їх головним акцентом лука. У нових колекціях багато дизайнерів представили своє бачення колготок і того як їх носити і з чим поєднувати. Ми ж зібрали для вас кілька цікавих варіантів, які буду в тренді цієї осені

Яскраві кольори

Для сміливих дівчат чудово підійдуть колготки яскравих відтінків. З таким аксесуаром можна зробити монохромний лук або залишити акцентом в образі.

Колекція Tom Ford прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Колекція Tom Ford прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Монограма

Такі модні доми як Fendi і Genny вирішили, що всі навколо повинні знати, які колготки на дівчині, тому пішли за прикладом Gucci і випустили кілька варіантів колготок з монограмою.

Колекція Genny прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Колекція Fendi прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Колекція Versace прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Колекція Fendi прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Мереживо і стрази

Деякий час мереживні колготки вважалися моветоном, але як бачимо, дизайнери вирішили їх повернути в стрій. Також вже кілька сезонів поспіль подібні моделі випускаються зі стразами. Колготки в такому стилі мають трохи зухвалий вигляд, але якщо носити їх з більш спокійними речами, то зайвої сексуальності образу можна уникнути. А ось моделі зі стразами чудово підійдуть для вечірок.

Колекція Mashama прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Колекція Mashama прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Класика

Звичайно ж, без класичних чорних моделей теж не обійтися і якщо ще зовсім нещодавно модні експерти говорили, що ліпше вибирати більш щільні варіанти, то зараз знову повертаються усіма улюблені тонкі чорні колготки.

Колекція Saint Laurent прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Колекція Saint Laurent прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

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