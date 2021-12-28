В Днепре трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину: видео

В Днепре трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину: видео

На месте ДТП работают правоохранители и медики.

В Днепре на перекрестке улицы Пастера и проспекта Яворницкого во вторник, 28 декабря, трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину.

Об этом сообщают издания "Відкритий" и " Днепр оперативный".

Трамвай, совершая поворот, сошел с рельсов и наехал на женщину-пешехода. Пострадавшую зажало между вагоном трамвая и светофором. Из-за полученных травм женщина погибла.

На месте ДТП работают правоохранители и медики. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Осторожно, видео 18+

Также в Сети опубликовали видео момента аварии. На нем видно, как трамвай внезапно сходит с путей. Местные СМИ добавляют, что ДТП могло произойти из-за плохой погоды — накануне в городе выпало много снега.

Осторожно, видео 18+

Читайте также:

[media type="video" id="387516073"