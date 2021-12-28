В Днепре трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину: видео

На месте ДТП работают правоохранители и медики.
В Днепре на перекрестке улицы Пастера и проспекта Яворницкого во вторник, 28 декабря, трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину.
Об этом сообщают издания "Відкритий" и " Днепр оперативный".
Трамвай, совершая поворот, сошел с рельсов и наехал на женщину-пешехода. Пострадавшую зажало между вагоном трамвая и светофором. Из-за полученных травм женщина погибла.
На месте ДТП работают правоохранители и медики. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Осторожно, видео 18+
Также в Сети опубликовали видео момента аварии. На нем видно, как трамвай внезапно сходит с путей. Местные СМИ добавляют, что ДТП могло произойти из-за плохой погоды — накануне в городе выпало много снега.
Осторожно, видео 18+
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