В Днепре житель общежития побил вахтершу молотком

Женщину доставили в больницу с травмами головы.

В Днепре на проспекте Александра Поля мужчина с молотком набросился на вахтершу. Женщина получила раны головы.

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Об этом сообщает "Днепр оперативный".

В Днепре сегодня утром, 18 февраля, в одном из общежитий мужчина напал на вахтершу и разбил ей голову молотком. Другие жители выбежали на шум и скрутили мужчину, который вел себя неадекватно и агрессивно. На место происшествия вызвали скорую и правоохранителей.

Пострадавшую женщину отвезли в больницу с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма и рубленая рана головы".

Прибывшие по вызову правоохранители надели на дебошира наручники и доставили в райотделение полиции. Мужчина и там продолжал вести себя неадекватно, поэтому к нему вызывали психиатрическую бригаду. Медики доставили его в специализированное медучреждение.

Напомним, что под Киевом мебельщик жестоко убил супругов из Волыни. Люди привезли ему доски, а получили молотком и ножом.

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