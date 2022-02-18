У Дніпрі житель гуртожитка побив вахтерку молотком

Жінку доправили до лікарні з травмами голови.

У Дніпрі на проспекті Олександра Поля чоловік із молотком накинувся на вахтерку. Жінка отримала рани голови.

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Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

У Дніпрі сьогодні вранці, 18 лютого, в одному із гуртожитків чоловік напав на вахтерку та розбив їй голову молотком. Інші жителі вибігли на шум і скрутили чоловіка, який поводився неадекватно та агресивно. На місце події викликали швидку та правоохоронців.

Постраждалу жінку відвезли до лікарні з попереднім діагнозом "закрита черепно-мозкова травма та рубана рана голови".

Правоохоронці, які прибули на виклик, надягли на дебошира кайданки і доправили до райвідділення поліції. Чоловік і там продовжував поводитися неадекватно, тож до нього викликали психіатричну бригаду. Медики доправили чоловіка в спеціалізований медзаклад.

Нагадаємо, що під Києвом мебляр жорстоко убив подружжя з Волині. Люди привезли йому дошки, а отримали молотком та ножем.

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