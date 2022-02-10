У Харкові вахтерка гуртожитку "розкурочила" Теслу

Жінка накидала каміння на тротуар, щоб машини не паркувалися, де заманеться.

У Харкові вахтерка одного з гуртожитків несвідомо "потрощила" чуже дороге авто. На тротуарі поблизу будівлі працівниця розмістила каміння, щоб водії автівок менше там їздили і не паркувалися.

Про це повідомляють у місцевих пабліках.

Водій дорогого авто порізав шини об каміння, які, за його словами, "накидала вахтерка гуртожитку". Він полаявся з працівницею і опублікував гнівний пост у Мережі.

"Їхав забрати дитину зі спортивної школи. Вахтерка з гуртожитку якогось дідька накидала каміння на дорогу. Порвав гуму, викликав евакуатор", - поскаржився власник Тесли.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

А чому він вирішив, що це зробила вахтерка?

Тесла, звичайно, автівка хороша, але не для наших вахтерок.

Тесла не пройшла тест-драйв камінням.

Дороги такі, що не треба нічого й кидати.

Немає чого паркуватися на тротуарах.

А водій куди дивився, коли наїздив на каміння, ще й гнав, мабуть.

Нагадаємо, що у Фінляндії чоловік підірвав власну "Теслу" і став зіркою YouTube.

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