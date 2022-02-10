В Харькове вахтерша общежития "раскурочила" Теслу

Женщина набросала камни на тротуар, чтобы машины не парковались, где вздумается.
В Харькове вахтерша одного из общежитий бессознательно "повредила" чужое дорогое авто. На тротуаре у здания работница разложила камни, чтобы водители автомобилей меньше там ездили и не парковались.
Об этом сообщают в местных пабликах.
Водитель дорогого авто порезал шины о камни, которые, по его словам, "набросала вахтерша общежития". Он поругался с работницей и опубликовал гневный пост в Сети.
"Ехал забрать ребенка из спортивной школы. Вахтерша из общежития какого-то черта набросала камни на дорогу. Порвал резину, вызвал эвакуатор", — пожаловался владелец Теслы.
Пользователи Сети прокомментировали увиденное:
- А почему он решил, что это сделала вахтерша?
- Тесла, конечно, машина хорошая, но не для наших вахтер.
- Тесла не прошла тест-драйв камнями.
- Дороги такие, что не нужно ничего и бросать.
- Нечего парковаться на тротуарах.
- А водитель куда смотрел, когда наезжал на камни, еще и гнал, наверное.
Напомним, что в Финляндии мужчина взорвал собственную "Теслу" и стал звездой YouTube.
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