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В Харькове вахтерша общежития "раскурочила" Теслу

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В Харькове вахтерша общежития "раскурочила" Теслу

Женщина набросала камни на тротуар, чтобы машины не парковались, где вздумается.

В Харькове вахтерша одного из общежитий бессознательно "повредила" чужое дорогое авто. На тротуаре у здания работница разложила камни, чтобы водители автомобилей меньше там ездили и не парковались.

Об этом сообщают в местных пабликах.

Водитель дорогого авто порезал шины о камни, которые, по его словам, "набросала вахтерша общежития". Он поругался с работницей и опубликовал гневный пост в Сети.

"Ехал забрать ребенка из спортивной школы. Вахтерша из общежития какого-то черта набросала камни на дорогу. Порвал резину, вызвал эвакуатор", — пожаловался владелец Теслы.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

  • А почему он решил, что это сделала вахтерша?
  • Тесла, конечно, машина хорошая, но не для наших вахтер.
  • Тесла не прошла тест-драйв камнями.
  • Дороги такие, что не нужно ничего и бросать.
  • Нечего парковаться на тротуарах.
  • А водитель куда смотрел, когда наезжал на камни, еще и гнал, наверное.

Напомним, что в Финляндии мужчина взорвал собственную "Теслу" и стал звездой YouTube.

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