В Днепропетровской области задержаны три диверсанта РФ

Все трое были переданы Службе безопасности Украины для проверки и дальнейшего расследования.

За минувшие сутки на Днепропетровщине задержаны три мужчины, которые могут быть причастны к подрывной деятельности в пользу спецслужб России.

Об этом сообщается в Нацполиции Украины.

Подозреваемые задержали 12 марта в городах Днепр и Синельниково.

"Двое мужчин активно агитировали за изменение государственной границы Украины и переход на сторону России. Житель Синельниковского района подозревается в причастности к диверсионно-разведывательной деятельности. Все трое были переданы Службе безопасности Украины для проверки и дальнейшего расследования", — сообщают в полиции.

Напомним, что в Ивано-Франковской области получили двух заговорщиков, которые хотели создать на Западной Украине отдельное "государство ". Оккупанты хотели создать организацию "национального собрания", которое должно было выдвинуть требования об отстранении от должностей лиц в высших и местных органах государственной власти, а также проведении псевдовыборов.