У Дніпропетровській області затримали трьох диверсантів РФ

Всіх трьох передали Службі безпеки України для перевірки та подальшого розслідування.

За минулу добу на Дніпропетровщині затримано трьох чоловіків, які можуть бути причетні до підривної діяльності на користь спецслужб рф.

Про це повідомляють у Нацполіції України.

Підозрюваних осіб затримали 12 березня умістах Дніпро та Синельникове.

"Двоє чоловіків активно агітували за зміну державного кордону України та перехід на бік рф. Мешканець Синельниківського району підозрюється у причетності до диверсійно-розвідувальної діяльності. Всіх трьох передали Службі безпеки України для перевірки та подальшого розслідування", - повідомляють у поліції.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області затримали двох змовників, які хотіли створити на Західній Україні окрему "державу". Окупанти хотіли створити організацію "національних зборів", які повинні були висунути вимоги про усунення з посад осіб у вищих та місцевих органах державної влади, а також проведення псевдовиборів.