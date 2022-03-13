"Ирпень не одолеть!": мэр сообщил о ситуации в городе и опроверг фейки (видео)

На 30% территории города идут бои.

По состоянию на 13 марта Ирпень Киевской области не захвачен российской армией. 70% города полностью контролирует украинская власть, на 30% идут бои.

Об этом сообщил глава Ирпеня Александр Маркушин.

Он также опроверг фейки о себе, которые распространяются по Сети.

"Очень сейчас много фейков, что я ранен, что я где-то в госпитале лежу. Кто-то говорит, что я убежал из города. Хочу всю эту историю развеять. Я на месте, я работаю, мы помогаем эвакуировать людей, помогаем медикаментами, едой. Ребята защищают наш Ирпень. Ирпень не одолеть!" – подчеркнул Маркушин.

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