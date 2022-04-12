В Германии участников автопробега за РФ забросали лошадиным дерьмом

В пробеге приняло участие около 350 авто.

В Германии в городе Ганновер приверженцы политики РФ устроили автопробег с государственными флагами страны-оккупанта. Впрочем, поездили они недолго, их остановили и забросали фекалиями.

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Об этом сообщил в Сети польский журналист Витольд Шабловски.

"В немецком Ганновере поклонники Путина хотели показать ему свою поддержку и проехать по городу с российскими флагами. Их остановили, а их авто забросали лошадиным дерьмом. И очень сильно, ку*ва, как хорошо", — написал журналист.

Напомним, что Федеральное правительство попросило русскоязычных жителей Германии получать полную информацию от разных национальных и международных СМИ и не верить дезинформационной кампании государственных российских СМИ с их циничным и умаляющим освещением событий.