У Німеччині учасників автопробігу за РФ закидали кінським лайном

У пробігу взяли участь близько 350 авто.

У Німеччині у місті Ганновер прихльники політики РФ влаштували автопробіг з державними прапорами країни-окупанта. Втім, поїздили вони недовго, їх зупинили і закидали фекаліями.

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Про це повідомив у Мережі польський журналіст Вітольд Шабловські.

"У німецькому Ганновері прихильники Путіна хотіли показати йому свою підтримку і проїхати містом з російськими прапорами. Їх зупинили, а їх автівки закидали кінським лайном. І дуже сильно, ку*ва, як добре", - написав журналіст.

Нагадаємо, що Федеральний уряд попросив російськомовних жителів Німеччини отримувати повну інформацію від різних національних і міжнародних ЗМІ і не вірити дезінформаційній кампанії державних російських ЗМІ з їхнім цинічним і применшувальним висвітленням подій.